L'OL et le Betis ont officialisé dans la nuit de lundi à mardi le transfert de Nabil Fekir, ainsi que de son frère cadet Yassin

Les supporters de l'OL se lèvent avec un pincement au cœur ce mardi matin. Ils découvrent peu à peu l’inéluctable : leur capitaine Nabil Fekir (26 ans) n’est officiellement plus un joueur lyonnais. Un an après un retournement de situation de dernière minute dans son transfert programmé à Liverpool (pour environ 65 millions d’euros), le champion du monde tricolore a cette fois passé la visite médicale pour s’engager la nuit dernière avec le Betis Séville, 10e de la dernière Liga.

#Mercato Transfert de Nabil et Yassin Fekir au Betis Séville https://t.co/IYGbQUSwxl — Olympique Lyonnais (@OL) July 22, 2019

Le prestige du nouveau club du meneur de jeu lyonnais, qui était encore sous contrat jusqu’en 2020 avec son club formateur, a bien chuté en un an, tout comme l’indemnité de transfert : 19,75 millions d’euros plus 10 millions maximum de bonus et un intéressement de 20 % de la plus-value réalisée sur un futur transfert. « Nabilon » débarque en Andalousie avec son frère cadet Yassin (22 ans), qui avait effectué ses débuts professionnels avec l’OL la saison passée (un match de L1).

J.Lau.