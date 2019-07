On est lundi, et qui dit lundi dit retour du journal du mercato après un week-end d'absence. Le temps de refaire notre retard sur tous les transferts du week-end, mais aussi de voir quelles seront les tendances de la semaine. Et puis d'envoyer quelques rumeurs Neymar aussi, parce que sinon le journal du mercato ne serait pas lui-même. Au programme du jour: André Silva proche de signer à Monaco, Gareth Bale encore plus proche de quitter le Real Madrid et Nabil Fékir qui doit se décider entre Naples et le Bétis...

>> Suivez toute l'actualité du mercato avec nous dans ce live...