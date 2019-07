Julian Alaphilippe — Christophe Ena/AP/SIPA

De plus en plus jaune. Deuxième au sommet du Tourmalet ce samedi, Julian Alaphilippe a conforté son maillot jaune avec plus de deux minutes de marge désormais. De quoi commencer à se demander sérieusement s’il sera possible de le garder jusqu’à Paris pour le dénouement de ce Tour de France 2019 ? « Je ne sais pas du tout. Je vais essayer de garder le maillot jaune le plus longtemps possible. Plus on se rapprochera de Paris et plus je pourrai me poser la question », répond le Français.

Julian Alaphilippe se prépare à une « étape très difficile encore » dimanche entre Limoux et Foix Prat d’Albis : « Aujourd’hui c’était très court mais, à bloc, ça fait beaucoup de dégâts. Il y a des gros morceaux à venir. Je pense qu’il y aura beaucoup de changements ».

Doit-il craindre alors pour son maillot jaune ? A la question de savoir lequel de ses adversaires lui semble le plus dangereux, le cycliste assure ne pas vraiment s’en occuper.