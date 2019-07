Ils nous ont eu, les petits filous. On avait commencé à s’indigner : « Mais comment peut-on avoir un nouveau maillot aussi moche », entendions-nous dans les couloirs de la rédaction, complètement mobilisée dans cette opération fashion faux pas en Premier League​. Bon, en réalité, hormis une autre personne, tout le monde avait autre chose à penser que le nouveau maillot d' Huddersfield pour la nouvelle saison. Un maillot aux bandes bleues et blanches barrées par un gigantesque sponsor Paddy Power.

Everything wrong with modern football captured in a kit. The gambling industry destroys families hardest in poorer areas (Huddersfield anyone?). Not to mention that it is as ugly as sin (pun intended). pic.twitter.com/vVAffDhbsi

En réalité, c’était un bon coup de pub. Car oui, le principal, en bien ou en mal, c’est d’en parler. Le club anglais, quelques jours après avoir présenté cette liquette horrible, a dévoilé le vrai maillot, sans sponsor, avec une explication : « Ce maillot fait partie de la nouvelle campagne #ProtègeTonMaillot de Paddy Power, une initiative qui soutient le mouvement en faveur des maillots de football sans marque, rendant le maillot aux fans. » Et bien, c’est réussi.

🙌 Here it is!



👕 #htafc can today reveal the ACTUAL @UmbroUK home kit!



😁 The shirt is part of @paddypower's new #SaveOurShirt campaign; an initiative that is backing a move towards unbranded football kits, effectively returning the shirt back to the fans.



