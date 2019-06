Un premier penalty frappé et arrêté, mais à retirer parce que le VAR a jugé qu’une gardienne n’était pas sur sa ligne, une histoire de centimètres. Derrière, la joueuse transforme sa seconde tentative. Cette scène, vous l’avez vue lors du match de Coupe du monde féminine entre l’Ecosse et l’Argentine. Mais vous ne la verrez pas en Premier League l’année prochaine.

The news comes after the Scotland goalkeeper Lee Alexander saved a penalty from Argentina in the #FIFAWWC last night only for VAR to order it to be re-taken as she did not have one foot on the line https://t.co/tSYq65obPM pic.twitter.com/3rc4qSdmZp