On va vous rassurer tout de suite. Non, on ne va pas vous spoiler la troisième saison de La Casa de Papel, qui est sortie ce vendredi matin sur Netflix. Pas de nouvelles du Profesor, de Tokyo et des autres héros de la série. Non, on va juste rendre hommage aux supporters du Stade Rennais, et en particulier les ultras du Roazhon Celtic Kop, qui ont été repris par les scénaristes dans l’épisode 2 de cette dernière saison.

En effet, ils ont été visiblement marqués par le tifo réalisé en mai 2018 par le RCK, alors que les Bretons luttaient pour l’Europe. Ce tifo représentait le fameux personnage de la série La Casa de Papel, avec le masque de Dali : et un message : « La Casa de Roazhon, le regard braqué sur l’Europe. » Dans l’épisode 2 de la série, le message du tifo a été légèrement modifié par un : « Liberté, égalité, résistance », mais le reste est authentique.

A.H.