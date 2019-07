«Série limitée»: Quand l'actrice de «La casa de papel», Ursula Corbero, parle de «Friends» et de «Dexter» — 20 Minutes

Tokyo est de retour. Ursula Corbero continuera d’incarner son personnage dans la saison 3 de « La Casa de Papel » qui sort ce vendredi sur Netflix. La plateforme de streaming a annoncé la couleur : « L’équipe est de retour et pour plus qu’un simple braquage ». Dans ces nouveaux épisodes, Tokyo côtoiera ses acolytes des saisons précédentes tels que Nairobi, Denver ou encore le Professeur.

A l’occasion du retour de la série espagnole, nous avons posé quelques questions à Ursula Corbero pour en savoir plus sur ses goûts en matière de série TV.

« Quand j’étais petite, je voulais être Jennifer Aniston »

La madeleine de Proust d’Ursula Corbero, c’est « Friends ». L’actrice nous a avoué qu’elle voulait devenir Jennifer Aniston, alias Rachel dans la série, quand elle était jeune.

Depuis, bien des séries ont vu le jour et ses références se sont diversifiées. Parmi ses préférées, «Big Little Lies », dont elle adore les actrices, et « Euphoria », dont elle admire les choix esthétiques. Un appel aux réalisateurs ?