Sortie de route pour la légende de la Juve. L’ancien attaquant international français David Trezeguet a été contrôlé en état d’ivresse au volant à Turin, rapportent ce vendredi les médias italiens en évoquant aussi des insultes aux policiers. Le contrôle a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi, peu avant 1 heure du matin, alors que Trezeguet, 41 ans, désormais ambassadeur de la Juventus, rentrait d’une soirée avec des amis.

Selon les médias, l’ancien joueur s’est montré « nerveux, irascible et irrespectueux », refusant d’abord de se soumettre à un alcootest, avant de s’y résoudre à trois reprises pour révéler un taux d’alcool estimé entre 1,5 et 1,7 g/l. Cette arrestation a été commentée directement par le ministre italien de l’Intérieur, Matteo Salvini​, sur Twitter : « Je remercie les policiers de Turin, et par charité nous jetterons le voile sur le comportement du "champion". »

Il mio GRAZIE ai poliziotti di Torino. E sul comportamento del “campione” stendiamo un velo pietoso...https://t.co/5ysPSsMxum — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 18, 2019

David Trezeguet a effectué une grande partie de sa carrière professionnelle à la Juventus (2000-2010) mais pour les Italiens, il est aussi l’auteur du but en or contre la Nazionale en finale de l’Euro 2000 et de l’unique tir au but manqué qui a fait pencher vers cette dernière la finale du Mondial 2006.

A.H. avec AFP