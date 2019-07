La Vieille Dame Champions aurait eu plus de gueule comme nom. — YANN COATSALIOU / AFP

Le mercato ne se joue pas uniquement dans le football réel. Neymar à Barcelone ou au PSG, c’est limite fade à côté de ce qui nous attend sur les plateformes de jeux vidéo. Le plus gros transfert de la saison se situe en Italie, avec le transfert de licence concernant la Juventus Turin. Alors qu' EA Sport possédait les droits de la Vieille Dame, c’est Konami et donc Pro Evolution Soccer, qui a récupéré la licence pour la version 2020. Ainsi, plus de PM Black White dans le jeu, mais bien Juventus Turin.

Un beau coup pour Konami qui prive donc son concurrent du nom du club italien… qui se retrouve à s’appeler Piemonte Calcio. Plus de nom d’équipe, plus de Juventus Stadium modélisé, plus de maillot officiel. On n’avait plus vu une telle chute depuis celle de Mikel Landa sur le Tour de France, lundi. Heureusement, pour les amateurs de Fifa 20, les noms des joueurs resteront les mêmes, tout comme la modélisation des visages. Pas de Dybadu, Malouidi ou Couffon. L’honneur est sauf.