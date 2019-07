Neymar et le PSG, ça va durer encore longtemps ? — UGO AMEZ/SIPA

Ça risque de durer quelques longues semaines. Des rumeurs à la pelle, des infos distillées au compte-gouttes… Le feuilleton de Neymar est parti pour nous tenir en haleine tout l’été, et on ne sait pas si on doit préférer Un si grand soleil au vrai-faux-vrai départ du Brésilien. En tout cas, ce mardi matin, Le Parisien et Sky Sports sont formels : Neymar, qui a effectué sa reprise lundi, a demandé à quitter le Paris Saint-Germain. Une décision mûrement réfléchie puisque les envies de départ remontent à quelques mois, annonce même le quotidien français.

Selon les Anglais, les champions de France souhaiteraient encore avoir Neymar dans leur effectif la saison prochaine, malgré les blessures à répétition, les polémiques inutiles et un état d’esprit pas toujours au top. Mais dans le camp du joueur formé à Santos, rester dans la capitale n’est pas la priorité, surtout après que le PSG a beaucoup communiqué autour de l'absence de Neymar à l'entraînement la semaine dernière, pour la reprise. Une stratégie qui n’a pas plu au meneur de jeu et à son père.

Vol du matériel qui a enregistré l'interview de Neymar via @20minutesSport https://t.co/c5bAUDLuLx — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) July 15, 2019

Reste à savoir qui va pouvoir (vouloir) investir sur Neymar. La piste menant au FC Barcelone est toujours d’actualité, même après le recrutement d'Antoine Griezmann. Seulement, le club catalan a les poches vides et a besoin de financements pour s’attacher les services de son ancien joueur. D’autant que le PSG voudra récupérer une grosse partie de son investissement. Selon L’Equipe, deux joueurs du Barça, dont les valeurs cumulées dépassent les 222 millions d’euros, ont été proposés au PSG en échange de « Ney »… Vivement le prochain épisode.