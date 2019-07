View this post on Instagram

“Reportagens publicadas há anos, respostas ditas há anos, voltarão a falar como se fosse uma indireta? Repercutir com um outro contexto??? Meu filho em momento algum faltou com respeito ao PSG ou aos atletas que disputaram aquela partida em 2017, alguns deles, seus companheiros de clube atualmente no clube francês. Desde o final daquele jogo até hoje hoje, ele sempre se recorda desta partida como uma das mais importantes da sua carreira, como mostram as imagens deste post. No último Sábado, em uma entrevista realizada durante as finais do @redbullneymarjrsfive , lhe foi perguntado: “Qual a melhor memória que você tem do vestiário?”. O atleta citou dois momentos, o vestiário do título olímpico de 2016 e o da Remontada em 2017, momentos icônicos de sua carreira. Atribuir esta manifestação ESPONTÂNEA E HONESTA a uma provocação ao seu atual clube é uma atitude maldosa, que não tem outra intenção senão a de querer encontrar polêmica onde ela não existe. Não são poucos os jornalistas e torcedores em todo o mundo que consideram esta partida a mais marcante do atleta defendendo um clube, ele mesmo já manifestou considerar esta, se não a maior, uma de suas grandes atuações. Então por que a polêmica desta vez ? Por que trazer isso esta memória como provocação ? Relembrar um marco em sua carreira não pode ser considerado desrespeito. Meu filho é atleta do PSG, mas não pode simplesmente ignorar sua história. História que o fez chegar ao clube francês. #neymar #neymarjr