Cette fois-ci, « se queda » pas. Antoine Griezmann a été officialisé au FC Barcelone vendredi après avoir repoussé les avances du club catalan l’année dernière et annoncé qu’il restait à l’Atlético de Madrid dans un documentaire diffusé juste avant la Coupe du monde​.

Le Barça a joué sur ce ressort dans la vidéo où l’on voit le Français dire ses premiers mots en tant que joueur blaugrana. « La vie est une question de deuxièmes chances », écrit le FCB dans le tweet accompagnant la vidéo rédemptrice.

✌️ Life is all about second chances. pic.twitter.com/5ArFiaP2ht