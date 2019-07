Mercato en DIRECT: Trois joueurs du Barça en échange de Neymar?.. Ça va bouger à l'OM selon Villas-Boas... Les transferts de vendredi

10h41: Pour clore (pour l'instant...) le chapitre PSG, on relaiera les infos de Bild, qui assure que le Barça a proposé de choisir trois joueurs parmi une liste de quatre noms en échange de Neymar > Coutinho, Dembélé, Umtiti et Semedo. Mais les Parisiens n'ont pas très envie de jouer à pic nic douille apparemment.

According to our information, @PSG_inside is not really convinced of the proposed @neymarjr-exchange-deal of @FCBarcelona. The three salaries of the proposed players would far exceed Neymar's salary. Therefore, PSG is not very interested in this business https://t.co/12yOlLit6l