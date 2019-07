FOOTBALL Et le club madrilène ne fera rien pour faciliter le transfert du Français

Antoine Griezmann à l'entraînement avec l'Atlético Madrid, le 2 mai 2019. — MARCA/SIPA

L'Atlético Madrid en a marre de l'attitude d'Antoine Griezmann et du Barça, qui font comme s'il n'existait pas. Et il le fait savoir. Le club madrilène a fustigé vendredi un «manque de respect» de la part de son attaquant et du FC Barcelone, coupables selon le club «colchonero» d'avoir trouvé à son insu un accord pour un transfert dès le mois de mars, en pleine compétition.

Comunicado oficial acerca de las declaraciones del presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, sobre Griezmann.https://t.co/AZHdsnn0AI — Atlético de Madrid (@Atleti) July 5, 2019

«L'Atlético Madrid a eu connaissance du fait que le FC Barcelone et le joueur avaient trouvé un accord au mois de mars», a écrit le club madrilène dans un long communiqué, disant avoir refusé jeudi d'accorder au Barça des facilités de paiement de la clause libératoire du joueur (120 millions d'euros).

«La réponse de l'Atlético Madrid a évidemment été négative, étant donné que le FC Barcelone tout comme le joueur ont fait preuve d'un manque de respect à l'égard de l'Atlético Madrid et de ses supporteurs», a-t-il souligné. Grizou avait annoncé son départ du club en mai, dans une vidéo dont il a le secret.