Beaucoup de monde attendait ça. Une interview de Neymar, alors que le nom du Brésilien revient tous les jours dans les bouches des fans du PSG, du Barça et même celles des spécialistes de la justice, c’est une aubaine. Certes, l’ancien joueur de Santos allait évidemment pratiquer un peu de langue de bois, notamment concernant le viol dont il est accusé. Mais on imaginait que « Ney » allait en dire un peu plus sur son avenir, qui semble s’éloigner chaque jour un peu plus de Paris, même s’il a fait sa rentrée au Camp des Loges ce lundi.

Et bien, il va falloir attendre encore un peu. Le portail UOL, qui a réalisé l’interview, a annoncé ce lundi que le matériel qui avait servi à enregistrer le numéro 10 du PSG avait été dérobé ce week-end, dans le coffre d'une voiture. Par conséquent, l’interview est perdue. L’équipe du programme Aqui na band a expliqué que l’entretien s’était passé en deux fois, le 11 et le 13 juillet. Lors de la seconde, le joueur révélait « des informations importantes sur son futur ». Chou blanc donc.

Tout n’est peut-être pas perdu. Le site Oh My Goal, qui a diffusé une autre interview de Neymar, où il affirmait que la remontada avec le Barça face au PSG était l’un de ses meilleurs souvenirs dans le football, a informé UOL qu’ils avaient laissé tourner leurs caméras après l’entretien. Et ils avaient donc la possibilité de fournir aux Brésiliens une nouvelle version de cet échange. C’est digne d’une série télévisée, non ?

Hi @UOL,

Our camera kept on rolling during your interview with Neymar. We have the whole stolen footage if you want us to send it to you.https://t.co/yNlxqEkmv4