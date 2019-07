Aux côtés de sa partenaire Rose Lavelle, Alex Morgan a célébré d'une manière originale son but inscrit contre l'Angleterre, mardi au Parc OL. Jean-Philippe Ksiazek — AFP

Les Américaines sont difficilement venues à bout de la sélection anglaise, mardi à Décines, lors de la première demi-finale de la Coupe du monde (2-1).

Après avoir inscrit le deuxième but de son équipe, l’ancienne attaquante de l’OL Alex Morgan a choisi pour sa célébration de faire mine de boire le thé.

La star américaine, qui fêtait ses 30 ans mardi, a volontairement chambré les Anglaises.

Spontanément, on a songé à une célébration que n’aurait pas reniée la légende de Liverpool Robbie Fowler en son temps (en plus soft, certes). Mais non, juste après son joli coup de tête ayant permis aux Américaines de reprendre l’avantage (2-1, 31e), mardi en demi-finale de Coupe du monde contre l’Angleterre au Parc OL, l’ex-attaquante lyonnaise n’a pas mimé un joint fumé.

Il s’agissait plutôt d’une tasse de thé délicatement bue comme un clin d’œil, et à coup sûr un chambrage, visant la sélection de sa Majesté. « ''Pinoe'' avait fait fort contre la France et on cherchait juste une célébration fun, a expliqué Alex Morgan après la rencontre. Les gens ont toujours besoin de parler de notre arrogance, surtout quand les regards sont braqués sur nous en Coupe du monde. Mais je vois que ça ne nous affecte pas tant que ça. On laisse juste parler les autres et on joue notre jeu. On a confiance en nous, c’est tout. »

Une référence à la Boston Tea Party de 1773, vraiment ?

Cette confiance n’est plus à prouver, entre le sixième but de la comeilleure buteuse du tournoi mardi et surtout la troisième finale de Mondial consécutive pour la Team USA. La pose cup of tea d’Alex Morgan va-t-elle devenir un mème comme cela a pu être le cas pour Megan Rapinoe quatre jours plus tôt ? Les commentaires ont en tout cas fusé sur les réseaux sociaux.

Des médias américains, parmi lesquels Fox Soccer, ont même interprété cette célébration comme une référence à la Boston Tea Party de 1773, lorsque des habitants de la ville avaient jeté par-dessus bord des caisses de thé arrivant de Londres. Juste avant le jour de l’Indépendance aux Etats-Unis (le 4 juillet), cela aurait du sens. Ce qui est certain, c’est que pour ses 30 ans, Alex Morgan a reçu un paquet d’Happy birthday durant toute la soirée de la part de ses coéquipières et de ses supporters. Tout ce beau monde a-t-il vraiment osé tourner au thé toute la nuit pour fêter cette nouvelle finale ?