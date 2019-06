C’est la vedette de ce Mondial féminin. Vendredi soir face à l’équipe de France, Megane Rapinoe s’est à nouveau illustrée en inscrivant deux buts sur la pelouse du Parc des Princes, à la 5e et à la 65e minute. La co-capitaine de l’équipe nationale de football des États-Unis a célébré le premier de ses deux buts en courant vers le coin du terrain, et en levant les bras en l’air. Un geste que certains internautes ont comparé à une scène du film Gladiator.

Ce geste de victoire a rapidement fait le tour de la toile, devenant ainsi un mème anti-Trump, note le site Indy100.​

« "À quel point détestez-vous le président actuel ?". Megan Rapinoe : "À ce point" », a tweeté un internaute, qui a ainsi recueilli plus de 10.000 likes.

“How much do you hate the current president”



Megan Rapinoe: “This much” pic.twitter.com/MhXMWUyD0w