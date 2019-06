La réponse ne s’est pas faite attendre et, comme d’habitude, Trump dégaine vite et fort. Mercredi, la capitaine de l’équipe américaine de football, Megan Rapinoe, avait déclaré qu’elle n'irait pas « à cette putain de maison blanche » si elle remporte la Coupe du monde.

Une sortie rapidement remontée aux oreilles du président américain qui s’est empressé de lui répondre sur Twitter. « Je suis un grand fan de l’équipe féminine américaine de football, mais Megan [Rapinoe] devrait GAGNER avant de PARLER ! Finissez le travail ! », a-t-il écrit.

Women’s soccer player, @mPinoe, just stated that she is “not going to the F...ing White House if we win.” Other than the NBA, which now refuses to call owners, owners (please explain that I just got Criminal Justice Reform passed, Black unemployment is at the lowest level...