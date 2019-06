Amandine Henry après la qualif' contre le Brésil. — Dave Shopland/BPI/REX/SIPA

La route vers les Jeux olympiques va être encore plus compliquée que prévu pour les Bleues.

Avec les victoires de l’Italie contre la Chine (2-0) et des Pays-Bas face au Japon (2-1), mardi, ce sont sept équipes européennes qui se retrouvent en quarts de finale de la Coupe du monde : la France, l’Allemagne, la Suède, l’Angleterre, la Norvège, les Pays-Bas et l’Italie. L’Espagne, battue de justesse par les Etats-Unis (2-1), est la seule nation européenne à être tombée en huitièmes.

Un bilan impressionnant (et jamais vu pour un seul continent jusque-là), qui montre les progrès du Vieux Continent dans le football féminin (et présage peut-être de sa future domination ?), mais qui n’arrange pas du tout les Françaises. Les Bleues n’ont quasiment plus le droit à l’erreur, si elles veulent s’envoler pour Tokyo, l’été prochain, souligne RMC. Les Européennes ne recevront en effet que trois billets pour les prochains JO. Au total, seules douze équipes participeront au tournoi olympique.

Pas le droit à l’erreur (ou presque)

Cela signifie que les Françaises ne peuvent pas perdre vendredi contre les Etats-Unis si elles veulent continuer leur série de deux participations olympiques consécutives.

Une fois qualifiées, une victoire en demi-finale les enverrait en finale, mais aussi au Japon. Une défaite en demi, et elles joueraient leur participation lors du match pour la troisième place. De quoi rajouter un peu de pression sur les épaules françaises. Comme si elles n’en avaient pas déjà assez…