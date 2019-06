FOOTBALL Le TFC a annoncé ce mardi le prêt par le club turc d’Antalyaspor de l’ancien milieu de terrain de Nantes, de l’AS Roma, de l’OM et de Monaco. Le jeune Niçois Jean-Victor Makengo arrive aussi pour une saison

William Vainqueur sous le maillot marseillais contre Bastia, le 20 mai 2017. — Bertrand Langlois / AFP

Deux jours avant la reprise de l’entraînement, jeudi, le TFC a officialisé ses deuxième et troisièmes recrues de l’intersaison. Après l’attaquant grec Efthymios Koulouris, engagé pour quatre ans, le 16e du dernier championnat de L1 a annoncé ce mardi s’être fait prêter deux milieux de terrain français : William Vainqueur par le club turc d’Antalyaspor et Jean-Victor Makengo par l’OGC Nice.

Vainqueur (30 ans) affiche une belle carrière de globe-trotter. Toulouse sera son huitième club après le FC Nantes, le Standard de Liège, le Dynamo Moscou, l’AS Rome, l’Olympique de Marseille, Antalyaspor et l’AS Monaco. Le milieu de terrain défensif avait été prêté, déjà, par la formation turque en janvier dans la Principauté. Arrivé blessé, il n’a joué que trois fois en L1 avec l’ASM. Mais aussi 13 minutes en demi-finale de Coupe de la Ligue, avant d’être expulsé lors de l’élimination à Guingamp.

La deuxième recrue du #Mercato estival toulousain est arrivée... mais Qui est-ce❓🤔



→ https://t.co/L8Hy3f8J6o pic.twitter.com/VfUXsnnoiu — Toulouse FC (@ToulouseFC) June 25, 2019

Makengo pour remplacer Durmaz

La dernière saison complète du joueur formé à Nantes remonte à son passage à l’OM, en 2016-17 (29 matchs de L1). Joueur batailleur et rugueux, le nouveau numéro 21 des Violets remplace Yannick Cahuzac, parti à Lens (Ligue 2).

Le TFC, qui a également perdu dans l’entrejeu les plus offensifs Jimmy Durmaz (fin de contrat) et Manu Garcia (retour de prêt à Manchester City), a aussi engagé en prêt – avec option d’achat – Jean-Victor Makengo (21 ans). Le champion d’Europe U17 en 2015, formé à Caen, a déjà joué 57 matchs de L1, dont 25 la saison dernière à Nice, avec un but à la clé.