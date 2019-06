C’est plein de tristesse que se réveille l'Espagne du football en ce vendredi. L’un des plus beaux palmarès du XXIe va tirer sa révérence en la personne de Fernando Torres. Une Coupe du monde, deux Euros, une Ligue des champions, une Ligue Europa dans des équipes aussi prestigieuses que la Roja, Liverpool et Chelsea. Un monstre dont la fin de carrière, marquée par un déclin précipité prématurément par plusieurs blessures, se sera faite dans l’anonymat au Sagan Tosu (Japon).

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu