Allemagne - Nigéria / Coupe du monde féminine EN DIRECT: Grâce à Popp et Däbritz, les Allemandes ont déjà quasiment plié le match à la pause (2-0)...

16h30 : Hello tout le monde, ça y est, on entre dans la partie la plus intéressante de cette Coupe du monde avec les matchs à élimination directe. Ce samedi (17h30), on vous faire suivre en live, depuis le stade des Alpes de Grenoble, un Allemagne-Nigéria a priori déséquilibré sur le papier. La sélection allemande, qui court après un titre mondial depuis son back to back 2003-2007, a connu un premier tour aussi tranquille que pas totalement convaincant. Deux succès étriqués contre la Chine et l’Espagne (1-0), puis une balade contre l’Afrique du Sud (4-0) et on retrouve les championnes olympiques 2016 en huitièmes face au Nigéria. Voici d’ailleurs le tableau intégral de la phase finale du tournoi, avec notamment un Norvège-Australie dans la foulée ce samedi (21 heures) à Nice.