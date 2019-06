FOOTBALL Pour l'instant, le Néerlandais veut partir en vacances et prendre son temps

Matthijs De Ligt — Andrew Surma/Sipa USA/SIPA

Qui mettra la main sur Matthijs de Ligt, cet été ? Le Barça, le PSG et même la Juventus Turin sont sur les rangs pour enroler la pépite de l'Ajax. Dimanche, après la finale de Ligue des nations remportée contre les Pays-Bas (1-0), Cristiano Ronaldo y était allé de sa petite opération séduction.

Mais pour l’instant, le jeune défenseur néerlandais a surtout l’air d’avoir envie qu’on le laisse tranquille. Interrogé par El Mundo Deportivo, il indique ne pas encore avoir fait son choix, et vouloir profiter de ses vacances pour y voir plus clair.

« Je vais prendre mon temps »

« Je ne sais toujours pas ce que me dit mon cœur. J’étais tout le temps concentré sur l’Ajax et la sélection, explique De Ligt. Maintenant, en vacances, je vais pouvoir y réfléchir et décider ce que je vais faire de mon futur. Je ne sais pas quand j’arriverai à une décision, mais je vais prendre mon temps. »

El Mundo Deportivo a bien tenté de convaincre le Néerlandais en lui rappelant qu’en Catalogne, il jouerait avec Messi et De Jong, mais ça n’a pas l’air de l’avoir totalement convaincu : « Bien sûr que ce serait bien, mais je dois aussi regarder quelle est la meilleure situation pour moi. »

En fait, peu importe qui se trouve derrière les différentes tentatives d’influences, que ce soit Frenkie de Jong pour le Barça, ou CR7 pour la Juve, Matthijs de Ligt assure ne prêter « attention à personne. Je dois choisir ma propre voie ».