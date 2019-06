Bruno Genesio a accordé une interview «testament» à «L'Equipe». — AFP

Il dit en début d’interview qu’il ne « veut pas faire le Calimero »… Avant de se plaindre sur six colonnes. L’ancien coach de l’Olympique lyonnais Bruno Genesio a accordé une interview testament à L'Equipe, ce lundi. « Je n’ai pas été jugé sur mes résultats​ », assure-t-il : « Je n’ai pas été épargné et je n’imaginais pas que j’étais capable de supporter tout ça. »

A l’heure de chercher une nouvelle aventure (la plus lucrative possible, avoue-t-il), Bruno Genesio défend son bilan « plus que satisfaisant, avec trois qualifications en Ligue des champions et une demi-finale de Ligue Europa. »

« Atteintes personnelles »

Il annonce surtout avoir engagé des poursuites en justice contre des supporters qui l’auraient insulté sur les réseaux sociaux :

Il y a eu des choses intolérables que je ne vais pas laisser passer. Des personnes sont allées beaucoup trop loin. (…) On va régler tout ça maintenant que je ne suis pas à l’OL. J’ai déjà engagé des procédures, il y a des assignations en cours. »

Bruno Genesio fait référence, sans plus de précisions, à des « atteintes personnelles. »