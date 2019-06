Miguel Angel Lopez vs spectateur du Giro: round 1 — Capture d'écran L'Equipe / Twitter

Certains n’ont toujours pas retenu qu’il ne faut pas courir « à côté des coureurs »… Samedi, c’est Miguel Angel Lopez qui en a fait les frais. Le coureur d’Astana est tombé dans le final de la 20e et avant-dernière étape du Giro. Dans la dernière ascension, le Colombien s’est pris un spectateur qui courait à ses côtés et qui est entré en collision avec un autre spectateur sur le bord de la route.

Incroyable image ! Miguel Angel Lopez semble tomber à cause d'un spectateur et s'en prend à ce dernier en lui assénant quelques coups 😱 #lequipeGIRO pic.twitter.com/zPBRxii3bE — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) June 1, 2019

Lopez conserve son maillot blanc

Furieux, Lopez s’est relevé avant de gifler à plusieurs reprises le spectateur responsable de sa chute. Il a ensuite tenté de repartir, avant de comprendre qu’il devait changer de vélo avec un coéquipier. Il a ensuite continué à perdre du temps sur la tête jusqu’à l’arrivée. Au final, il termine avec 1 minute et 49 secondes de retard sur le vainqueur du joueur, Pello Bilbao.

S’il conserve sa sixième place au général et son maillot blanc de meilleur jeune, Miguel Angel Lopez a concédé un peu de temps sur ses poursuivants. Pavel Sivakov, deuxième au classement du meilleur jeune, lui a ainsi repris un peu plus d’une minute et revient à 1 minute et 53 secondes, avant le dernier contre-la-montre, dimanche.