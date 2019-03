Les images sont impressionnantes. Deux coureurs de l’équipe Bora-Hansgrohe ont percuté un piéton qui traversait la route lors de la première étape du Tirreno-Adriatico, un contre-la-montre par équipes.

Sous une pluie battante, les coureurs roulaient à une soixantaine de kilomètres par heure et n’ont pas pu s’arrêter ou éviter le passant. Ce dernier traversait sur un passage piéton et semble ne pas avoir vu les hommes de l’équipe Bora foncer dans sa direction.

🇮🇹 #TirrenoAdriatico



Initial reports indicate that @gatto_oscar has sustained some bruising, while @majkaformal went down somewhat harder. Further testing will need to be done to evaluate their injuries. However, both riders finished the stage today.