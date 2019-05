Ligue 2 : Qui va faire les barrages? Qui va être relégué? Suivez avec nous la dernière journée de Ligue 2 depuis Lens à partir de 20h15

Salut à tous pour cette soirée un peu spéciale ce soir en Ligue 2 où il y aura du suspense à tous les étages pour cette dernière journée. Alors OK, on sait déjà que Metz et Brest (qui s’affrontent ce soir) sont déjà promus en Ligue 2. On sait aussi que Troyes (3e) jouera les barrages d’accession et que le Red Star (20e et dernier) est déjà relégué en National. Mais pour le reste c’est encore flou. Qui du Paris FC (4e), Lens (5e) et Lorient (6e) va décrocher les deux derniers tickets pour les barrages?. Qui de Béziers (19e) ou Sochaux (18e) va descendre directement ? Et qui d’Auxerre (15e), de l’AC Ajaccio (16e) ou du Gazelec (17e) va jouer les barrages pour ne pas descendre ? Et surtout à quelle place va finir Valenciennes ? Pour le savoir, rendez-vous à partir de 20h15 pour suivre avec nous depuis le stade Bollaert de Lens cette dernière journée pleine d’intérêt.