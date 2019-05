« Inacceptable » : c’est le mot qu’a choisi jeudi le club anglais d’Arsenal pour qualifier le choix de Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan, comme ville hôte de la finale de Ligue Europa, qu’il disputera contre Chelsea le 29 mai.

« Nous sommes amèrement déçus du fait que, en raison de limitations liées au transport, l'UEFA ne propose qu’un maximum de 6.000 billets à la vente pour Arsenal, dans un stade dont la capacité excède largement 60.000 (places) », ont déploré les « Gunners » dans un communiqué.

"On behalf of our fans, we would like to understand the criteria by which venues are selected for finals, and also how supporter requirements are taken into account as part of this."