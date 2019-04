Bonsoir m’sieurs dames, ça y est nous voilà face au vrai gros suspense de cette L1 : l’OL est-il capable de s’effondrer totalement dans le sprint final et de laisser l’ASSE ou l’OM lui chiper cette fameuse troisième place ? La question semblait plus qu’improbable fin mars, lorsque la bande à Nabil Fekir comptait tranquillement sept points d’avance sur l’ASSE et huit sur l’OM. Oui mais depuis l'élimination en demie de Coupe de France le 2 avril et l’imbroglio Bruno Genesio dans la foulée, rien ne va plus à Lyon. Si bien que deux déconvenues contre Dijon (1-3) et Nantes (2-1) plus tard, Stéphanois et Marseillais sont totalement relancés, à trois et cinq longueurs du podium. Démuni au poste d’arrière gauche (Mendy et Marçal blessés), l’OL va donc avoir une sacrée pression ce vendredi (20h45) face à une équipe d’Angers (12e) en confiance et ultra calée dans le ventre mou du championnat.