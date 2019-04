Montpellier / Guingamp : Ruben Aguilar et Marcus Coco. — N. Bonzom / Maxele Presse

Assommé aux tirs au but par Strasbourg, en finale de Coupe de la ligue, Guingamp n’a montré aucune réaction contre Montpellier (0-2).

Les Bretons occupent de nouveau une position de relégable et sortent frustrés de cette rencontre, avant la réception déterminante de Monaco, samedi.

Guingamp est-il plus touché mentalement qu’il ne veut se l‘avouer ? Quatre jours après sa défaite aux tirs au but en finale de la Coupe de la ligue contre Strasbourg, la troupe de Jocelyn Gourvennec s’est inclinée à Montpellier ( 2-0). Au-delà de cette dix-huitième défaite de la saison, c’est la manière qui inquiète. « Il va falloir qu’on se bouge », prévient Nicolas Benezet. On a fait à peu près le même match qu’à Toulouse (0-1). C’est frustrant. On ne s’est pas remis comme il fallait [de la défaite en Coupe de la ligue] pour gagner un match. »

Très vite mené au score par Delort (22e), l’En avant a faiblement réagi avant la pause, avec une série de centres sans danger et une frappe à l’entrée de la surface de Mehdi Merghem en seconde période. C’est bien peu pour un candidat au maintien. « On est dans le sprint final. Des matchs comme ça, ce n’est pas possible, peste Christophe Kerbrat. On manque un peu de folie, je pense. De plus de malice. Plus de tout. On n’a pas le temps de gamberger maintenant. »

« On a manqué de grinta »

Et l’addition aurait pu être plus lourde sans les deux sauvetages sur leur ligne de Merghem et Pedro Rebocho. « J’ai secoué les joueurs à la mi-temps, mais cela n’a pas eu l’effet escompté. Il fallait montrer autre chose même si je peux comprendre que l’on ait laissé un peu de gomme en finale », évoque Gourvennec, frustré. Guingamp est avant-dernier et de nouveau relégable.

Il s’apprête à jouer Monaco ce week-end, sans Marcus Thuram, blessé et sorti à la mi-temps. « On a manqué de grinta et de "peps" dans les quarante derniers mètres. On a tenté des choses d’une manière gentille, mais cela n’est pas suffisant dans notre situation, reprend le coach. Je n’ai pas le sentiment que Montpellier ait eu à forcer son talent pour gagner. Cela me dérange. J’attends de voir des lions samedi, car je ne veux pas rester sur cette impression. »