Le Guingampais Étienne Didot, ici face à Monaco le 25 février 2017, devrait jouer son 400e match de L1 vendredi. — F. Tanneau / AFP

Il aura réussi l’exploit peu commun de mettre d’accord les supporters de Rennes et de Guingamp, devenant un joueur emblématique des deux clubs. À 35 ans, Étienne Didot a annoncé ce week-end qu’il mettrait un terme à sa carrière à l’issue de cette saison 2018-2019.

« Après 18 saisons magnifiques passées au plus haut niveau, viendra le moment de vivre de nouvelles aventures », a notamment déclaré le milieu de l’En Avant Guingamp sur son compte Twitter, avant de rassurer les supporters costarmoricains : « Jusqu'à la dernière seconde du championnat, je me donnerai à 300 % pour obtenir le maintien et finir en beauté ».

L’un des chouchous du public

Natif de Paimpol (Côtes-d’Armor), Etienne Didot a débuté sa carrière professionnelle en janvier 2002 sous le maillot du Stade Rennais. Il était devenu très vite l’un des chouchous du public rouge et noir, autant pour sa combativité et sa fidélité au maillot que pour ses origines bretonnes. Parti ensuite à Toulouse où il évoluera durant huit ans, il avait choisi de retrouver son département natal en 2016, en s’engageant avec Guingamp.

Deuxième joueur en exercice le plus capé du championnat (derrière Florent Balmont) avec 452 matchs de Ligue 1, Etienne Didot aura, outre le maintien, un ultime objectif à relever : décrocher la Coupe de la Ligue en dominant Strasbourg ce samedi, en finale. Ce serait le premier trophée de sa carrière et une superbe façon de boucler la boucle.