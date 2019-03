Julian Alaphilippe remporte Milan - San Remo — Marco BERTORELLO / AFP

C'est un grand jour pour le cyclisme français et Julian Alaphilippe. Vainqueur de belles courses dans sa carrière, comme la Flèche Wallone ou les Strade Bianche, l'Auvergnat a remporté un sprint royal pour s'offrir son premier monument, la légendaire course italienne Milan-San Remo. Il devanche sur la ligne Naesen et Kwiatkowski, mais aussi Valverde ou Sagan.

😍🇫🇷 UN MONUMENT POUR JULIAN ALAPHILIPPE !



Le coureur français remporte le Milan - San Remo 🗻👏#lequipeVELO pic.twitter.com/7Gunapdu0P — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) March 23, 2019

C'est donc le premier « monument » (Milan San-Remo, Paris-Roubaix, le Tour des Flandres, Liège-Bastogne-Liège, le Tour de Lombardie) de la carrière du coureur de Deceuninck Quick-Step, qui en appelle sûrement d'autres. La France confirme là qu'elle tient une génération de coureurs incroyables. Il y a quelques mois, c'est Thibaut Pinot qui s'imposait dans le Tour de Lombardie.