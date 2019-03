Milan - San Remo en DIRECT. Alaphilippe contre les sprinteurs? Suivez la course en live

Au début, on se demandait si on allait vous proposer cette course en live. Non pas que notre fan base ne soit pas particulièrement fan de cyclisme, mais il faut bien reconnaitre qu'en France, en dehors de Paris-Roubaix et du Tour de France, le vélo ne vous intéresse globalement pas tant que ça. Et puis on s'est dit qu'un peu d'éducation ne vous ferait pas de mal, et surtout que ce serait quand même super dommage de rater la victoire d'un Français dans un monument. Parce que ça n'arrive que trop rarement, deux fois dans les 20 dernières années. Qui ça ? Thibaut Pinot au Tour de Lombardie l'été passé et Arnaud Démare déjà à San Remo il y a trois ans. Si le sprinteur de la FDJ est toujours là pour espérer le doublé, on misera surtout sur Julian Alaphilippe côté français, grand favori de la course. A condition de se débarasser des sprinteurs, donc...

>> On se retrouve à partir de 14h30 pour suivre la première grande course de la saison de cyclisme...