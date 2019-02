La rencontre Nantes-Sainté est marquée par les hommages à Emiliano Sala, ce mercredi soir à la Beaujoire. — Thibault Camus/AP/SIPA

Franchement, on s’y attendait. La règle, c’est la règle. Mais bon, la décision de la Ligue de football professionnel paraît un tant soit peu exagérée. La LFP a infligé une amende de 16.500 euros au FC Nantes à la suite de l’utilisation par les supporters d’engins pyrotechniques et jets d’objets sur la pelouse. C’était le 30 janvier dernier, lors du match entre Nantes et Saint-Etienne, le premier match de L1 disputé par les Nantais à la Beaujoire après la disparition d'Emiliano Sala.

Juste avant le coup d’envoi de la rencontre, les supporters de la Brigade Loire avaient déployé un magnifique tifo en l’honneur de l’Argentin à la Beaujoire, alors que les recherches pour retrouver son corps n’avaient pas encore abouti. Puis pendant tout le match, ils avaient enchaîné les chants pour leur ancien buteur, qui avait signé à Cardiff.

Le FC Nantes a également été puni pour le comportement de ses supporters (encore pour utilisation d’engins pyrotechniques et jets d’objets) lors du match face à Nîmes, le 10 février, soit le premier match après l’annonce du décès d’Emiliano Sala. Cette fois, les Canaris devront s'éacquitter d’une amende de 4.500 euros.