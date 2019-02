Mario Balotelli fête son premier but au Vélodrome, en janvier 2019. — C. Paris / AP / SIPA

Le supportérisme a ses règles. Parfois absconses. Parfois évidentes. Par exemple : on ne crée pas une bâche en hommage à un joueur qui n’a disputé que trois matchs avec une équipe. Et qui n’a signé que pour six mois, après une interminable danse du ventre. Et pour un salaire record. La banderole « Olympique de Balo » déployée par la « boutique des supporters », située en face du Vélodrome, à Marseille, a donc été relativement mal accueillie par les fans de l’OM. Même s’ils apprécient les débuts réussis de Mario Balotelli (deux buts).

On vient de me donner l'image pour ceux qui voulait voir pic.twitter.com/ZHj14rAF43 — Pastaga (Bot russe n°11820) (@PastagaDST) February 15, 2019

Si depé avait vu ça, il n’y aurait plus d’olympique de Balo dans l’heure qui a suivi cette photo — Fayçaldinho (@MrVuvuzella) February 16, 2019

Jours de match ! Content de retrouver le Vél pour aller supporter notre équipe l'OLYMPIQUE DE MARSEILLE, et pas l'olympique de balo bandes de zouaves #TeamOM #OMASC — Quica 💶 (@_Banderaas) February 16, 2019

Ce petit groupe « Olympique de Balo » est emmené notamment par le fantasque Papah Elie, qui se présente comme « El Phénomène », « original, multiplex, comédien, responsable, acteur, personnage tout terrain, coach, artiste visionnaire ». Papah Elie est une des figures du virage nord. Il a brièvement été, en début de saison, le capo du Club des amis de l’OM, avant de se faire déloger par des anciens du virage.

Tentatives de buzz

La boutique sur laquelle la banderole a été accrochée est coutumière des tentatives de buzz autour de l’OM. En février 2017, ses responsables avaient transformé un maillot du PSG en paillasson.

