Des tribunes de Ligue 1 — AFP

Tous les week-ends, les supporters de Ligue 1 s'époumonent pour donner de l'ambiance aux matchs.

20 Minutes a choisi une dizaine de chants emblématiques à absolument connaître.

Vous les entendez, vous les fredonnez, et parfois même, vous les massacrez. Chaque week-end, les chants de supporters venant des tribunes donnent un peu de magie aux belles affiches (souvent) ou rendent supportables les purges (parfois) de notre Ligue 1. Parce que derrière ces chansons il y a souvent une histoire, 20 Minutes vous a fait une sélection de ceux qu’il faut absolument connaître. Histoire d’arrêter le yaourt les samedis soir.

Le plus 19e siècle : Pour ce Blason des supporters lyonnais

Les paroles

« Pour ce blason, frappé du lion, à tes côtés toujours nous chanterons. Pour les canuts, jamais vaincus, ce chant résonnera dans vos rues. Allez allez, allez allez, écoutez le peuple lyonnais. »

L’histoire

A l’image de nombreux tifos réalisés à Gerland comme au Parc OL pour souligner l’histoire de Lyon, « Pour ce Blason », apparu dans le virage sud il y a une dizaine d’années, est devenu l’un des chants emblématiques de l’OL dans tout le stade. « Ce chant représente bien notre histoire explique Richard (35 ans), habitué du virage sud du Parc OL. Il y a une vraie recherche des supporters de l’OL sur la culture de la ville et la question de l’identité. Là, il y a notamment une référence aux canuts (ouvriers tisserands de la soie connus pour leur révolte au XIXe siècle). Le passage "Ce chant résonnera dans vos rues" se veut un peu provocateur lors de nos déplacements. Le club est de plus en plus tourné vers le marketing et notre stade n’est même plus à Lyon (mais à Décines) donc il est important de perpétuer l’histoire de Lyon dans nos chants, tifos et messages. »

Le plus crescendo : Shalalalalalala oh Saint-Etienne des supporters des Verts

Les paroles

« Shalalalala oh Saint-Etienne (x100) »

L’histoire

Les deux kops stéphanois s’éclatent depuis plus de deux ans avec ce chant montant en puissance et né dans le Chaudron pour ce qui concerne la Ligue 1. Ils le partagent aussi parfois avec les joueurs en cas de grosse performance sur le terrain. « C’est le chant le plus puissant et impressionnant, assure Luc (35 ans), abonné à Geoffroy-Guichard depuis 20 ans. Il a beau être récent, quand il est entonné d’un coup par tout le stade, il peut faire vaciller l’adversaire. Et puis c’est un chant 2.0 : il a été créé en Norvège, introduit par les joueurs pour fêter les victoires dans le vestiaire grâce à Ole Selnaes (ex-Rosenborg), découvert par les supporters via les réseaux sociaux de l’ASSE, et lancé spontanément par les kops. Il monte crescendo avant d’exploser littéralement. C’est difficile de faire plus fédérateur. Même si Selnaes s’en va en Chine, le chant survivra aisément à partir du moment où les ultras le veulent. »