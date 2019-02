Mais oui, Caro! — EMMANUEL DUNAND / AFP

Propre, net et sans bavure. La France s’est qualifiée pour les demies de Fed Cup en venant facilement à bout de la Belgique (3-0). C'est Caroline Garcia​, de retour avec les Bleues après deux ans d’absence pour privilégier sa carrière solo, qui a validé le point de la victoire en battant en deux manches Elise Mertens (6-2, 6-3), déjà vaincue par Alizé Cornet la veille, dimanche à Liège.

Pour ses premiers pas en tant que capitaine de Fed Cup, Julien Benneteau, qui était encore joueur il y a à peine quatre mois, a fait fort. Il a non seulement réussi à faire revenir Caroline Garcia en Bleue après plus de deux ans d’une longue brouille avec Kristina Mladenovic, mais à surtout à ressouder une équipe qui s’est révélée extrêmement efficace sur le terrain.

« Les filles ont été fantastiques. Je n’espérais pas un score comme ça. Je suis vraiment très très heureux et très fier de la manière dont elles ont joué », a réagi Julien Benneteau juste après la victoire de Caroline Garcia. La France affrontera en demi-finale de Fed Cup les 20 et 21 avril le vainqueur du match entre la République tchèque et la Roumanie.