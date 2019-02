Casemiro et le Real ont donné une leçon à l'Atletico au Wanda Metropolitano (1-3) — Ruben Albarran/REX/Shutterstock/SIPA

Le Real Madrid est de retour: le club merengue a infligé à l'Atlético sa première défaite à domicile cette saison (3-1) samedi pour la 23e journée du Championnat d'Espagne, doublant son voisin à la deuxième place avant de retrouver mercredi la Ligue des champions.

[🎞️VIDEO - ⚽️BUT] 🇪🇸 Quel énorme golazo signé Casemiro !!!! 💥💥💥

🔥 Un sublime ciseau qui lance le derby de Madrid 💫

😍 MA-GNI-FIQUE !!! 😍

⬇️⬇️⬇️https://t.co/NqB3XMpJ2d — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 9, 2019

Dans un derby électrique au stade Metropolitano, un ciseau splendide de Casemiro (16e), un penalty de Sergio Ramos (42e) et un but en contre de Gareth Bale (74e) ont offert la victoire au Real, malgré l'égalisation d'Antoine Griezmann (25e). L'Atlético a fini à dix après l'exclusion de Thomas Partey pour un second carton jaune (80e).

[🎞️VIDEO - ⚽️BUT] 🇪🇸 Antoine Griezmann égalise pour l'Atlético Madrid ⚡️⚡️⚡️

✨ Un superbe appel conclu par un tir en finesse qui passe entre les jambes de Courtois 😍https://t.co/TfEFWD33LY — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 9, 2019

L'équipe de Santiago Solari (2e, 45 pts) en profite pour doubler l'"Atleti" (3e, 44 pts), qui reste sur deux inquiétantes défaites d'affilée. Le FC Barcelone (1er, 50 pts), pour sa part, peut reprendre huit longueurs d'avance sur son nouveau dauphin en s'imposant dimanche soir à Bilbao.

[🎞️VIDEO - ⚽️BUT] 🇪🇸 D'un tir croisé, Bale creuse l'écart pour le Real ⚡️

➡️ Mais c'est surtout sa célébration qui fait débat : a-t-il voulu faire un bras d'honneur aux supporters de l'Atlético ? 🤔

▶️ https://t.co/Fr7Rfxq8FZ#ATMRMA — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 9, 2019

Cette embellie en Liga arrive au meilleur moment pour le Real, qui se déplace mercredi sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam en huitième de finale aller de C1.