Villefranche-PSG EN DIRECT: Paris retrouve le Parc OL en Coupe de France...Tuchel lance Paredes et ménage ses cadres...

Paris prend ses quartiers à Lyon. Trois jours après avoir concédé sa première défaite en Ligue 1 face à aux hommes de Pep Genesio, la bande à Tuchel revient sur les terres maudites du Parc OL pour tenter de conjurer le mauvais sort et continuer son parcours en Coupe de France, une épreuve dont il a fait sa chose depuis 1789. A une semaine de Manchester, une seule priorité: ne surtout pas perdre un Mbappé ou un Cavani sur blessure, et accessoirement, redonner un peu de temps de jeu à Verrati et à Paredes. La qualif semble une option non négociable, mais attention quand même. Villefranche est une équipe de National, avec une fibre lyonnaise bien affirmée. Quoi de mieux que de s'inspirer du glorieux voisin pour tenter l'exploit de l'année?