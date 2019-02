Pinot veut se consacrer au Tour de France cette année. — Luk BENIES / AFP

Certains attendent le nouveau Zidane depuis des années. D’autres guettent le futur Bernard Hinault, capable de gagner le Tour de France après des décennies sans sacre (depuis 1985 exactement). Ça ne saurait tarder. Avec Romain Bardet et Thibaut Pinot, le cyclisme français dispose de deux coureurs capables, un jour, de remporter la Grande Boucle. Après deux années où il avait fait du Giro sa priorité, le coureur de la Groupama-FDJ se concentre, cette saison, sur le Tour.

« Je ne clame pas haut et fort que je vais faire un podium même si j’en ai très envie, a expliqué le Franc-Comtois dans un entretien à l’AFP. On peut arriver dans la meilleure condition et faire cinquième. Le but est de faire le mieux possible. Si je suis en bonne condition comme je l’étais en fin de saison, il n’y a pas de raison que je n’arrive pas à atteindre l’objectif que Groupama et la FDJ m’ont fixé. »

La confiance après la victoire en Lombardie

Pour ce faire, Pinot a suivi un stage en altitude : « Je réagis plutôt bien aux efforts. Le stage, c’est pour avoir des répercussions sur mes performances dans les semaines qui suivent. Pour le bloc de février et mars, qui est plutôt chargé, et aussi voir si on peut reproduire ça pour le Tour. Là, on prend le risque d’avoir un gros contrecoup de fatigue et de rater le début de saison, mais l’important, c’est surtout de ne pas rater le Tour. Cette année, j’aurai un mois d’avril sans course et j’espère arriver sur le Tour de France avec de la fraîcheur. »

Après sa victoire l’an dernier sur le Tour de Lombardie, le Français aborde cette saison beaucoup plus serein : « Gagner un monument apporte de la confiance, c’est réservé à très peu de coureurs. Je voulais tellement le gagner, c’était une obsession. Il me reste pas mal d’années et l’avoir gagné à 28 ans, c’est bien pour le plan de carrière que je m’étais fixé. »