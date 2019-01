9h27: Pour évacuer toutes les statistiques négatives et ne plus jamais en parler à partir du premier échange. Novak a gagné ses neuf dernières demi-finales de Grand Chelem. Et je crois me souvenir qu'il n'en a jamais perdu une en Australie. Voilà.

Here's a stat for you...@DjokerNole has won his last nine Major semifinals in a row.@La_Pouille has found a new level this tournament.

Who comes out on top?#AusOpen pic.twitter.com/NZmCQDxrWN