Les deux stars d'Arsenal ont supporté leurs anciennes équipes à distance et sur les réseaux sociaux...

Réunis sous le maillot d’Arsenal, Aubameyang et Lacazette se chargent d’estourbir les défenses de Premier League chacun son tour. Samedi, c’était plutôt la journée du second, premier buteur face à Chelsea​ lors d’un match importantissime dans la course à la Ligue des champions (2-0).

Mais les deux attaquants gunners n’oublient pas d’où ils viennent. Dimanche soir, ils ont ainsi maté le derby chez eux supportant chacun leur ancien club. Saint-Etienne pour Aubmeyang, qui a évolué dans le Forez entre 2011 et 2013, et l’OL pour Lacazette, 275 matchs (et 129 buts) dans le club où il a été formé. Ce qui a débouché à un échange cocasse sur les réseaux sociaux, où Lacazette a fini par emporter le Débat d’un vibrant « C’est quoi l’excuse ce soir ? » après la tête du bout du monde de Dembélé (1-2).

C’est quoi l’excuse du soir ?? 😂😂 — Alexandre Lacazette (@LacazetteAlex) January 20, 2019

Vous avez même pas vu le jour du match c grave pfffff — Aubameyang P-E (@Aubameyang7) January 20, 2019

C que j’ai les mains gelé donc demain je peux pas te laver t pompes 😆😂😂😂 — Aubameyang P-E (@Aubameyang7) January 20, 2019

J.L.