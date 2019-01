Salut à tous ! Aux Marseillais flippés, aux Parisiens qui viennent chambrer, aux Normands qui vont supporter Malherbe... bien le bonjour ! On va vivre ensemble ce qui ressemble à un match décisif pour l'OM de Rudi Garcia, qui surfe sur une magnifique série : neuf matchs sans victoire ! Avec 8 points de retard sur le podium, vous pigez bien que Marseille n'a plus le droit à l'erreur et doit à tout prix ratatiner les Caennais. Rendez-vous à 17h (enfin un peu avant pour les compos) ici-même...