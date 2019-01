TENNIS Le Français menait deux sets à zéro et 4-0 dans le tie-break du 3e avant de se faire remonter...

Lucas Pouille s'est qualifié pour les 8es de finale de l'Open d'Australie, le 19 janvier 2019. — Kin Cheung/AP/SIPA

Un an et demi qu’il attendait ça. Lucas Pouille s’est qualifié samedi pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie, première fois qu’il arrive en deuxième semaine d’un tournoi du Grand Chelem depuis l’US Open 2017. Mais que de frayeurs face à l’inconnu Alexei Popyrin, 149e mondial et invité sur le tournoi…

Le Français menait tranquillement deux sets à zéro et 4-0 dans le tie-break de la troisième manche, quand tout s’est mis à aller de travers. Le Nordiste a laissé filer une balle de match dans le tie-break, a fini par le perdre puis s’est fait breaker d’entrée de quatrième set. Il a recollé, avant de lâcher à nouveau son service et de se retrouver embarquer dans une cinquième manche avec un adversaire poussé par un public chaud comme la braise.

Incroyable coup de Popyrin face à Pouille ! L'Australien est en pleine confiance depuis le gain du 3e set #AusOpen #HomeOfTennis pic.twitter.com/ZbzCUhQ1dy — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) January 19, 2019

Pouille s’est toutefois bien repris, pour s’imposer finalement en 3h43 de jeu (7-6, 6-3, 6-7, 4-6, 6-3). Lui qui n’avait jamais passé un tour sur le Grand Chelem australien affrontera Borna Coric pour une place en quart de finale.

Il sera le seul Français à pouvoir tenter sa chance. Un peu plus tôt à Melbourne, Pierre-Hugues Herbert n'avait rien pu faire face à Milos Raonic (défaite 6-4, 6-4, 7-6).