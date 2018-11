Masters 1000 de Bercy: Enorme! Djokovic bat Federer au terme d'un match épique et affrontera Khachanov en finale

Novak sort Rodgeur et file en finale du Masters 1000 de Paris — Anne-Christine POUJOULAT / AFP

C'était LE match de la semaine à Bercy et il aura tenu toutes ses promesses. Novak Djokovic a battu Roger Federer en demi-finale au terme d'une rencontre haletante de plus de trois heures et ponctuée de trois tie-break (7-6, 6-7, 7-6). C'est finalement le Serbe, un peu plus constant tout au long de la rencontre, qui l'emporte et se qualifie pour la finale.

Il y retrouvera le Russe Khachanov, surprise de la semaine parisienne, qui a croqué un peu plus tôt dans l'après-midi l'Autrichien Thiem (6-4, 6-1). C'est la 22e victoire de suite pour Novak Djokovic, qui semble avoir retrouvé son niveau de jeu d'antan. Roger Federer, lui, ne vieillira donc jamais.