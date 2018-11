Strasbourg-Toulouse: Le TFC stoppe sa série de défaites, le Racing continue celle de son invincibilité

Strasbourg-Toulouse — PATRICK HERTZOG / AFP

Samedi soir, Strasbourg accueillait Toulouse dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1.

Le Racing et le TFC se sont neutralisés sur le score de 1-1, avec des buts de Lebo Mothiba et Max Gradel.

Deux trajectoires contraires qui se neutralisent. Alors que Toulouse allait mal et que le Racing voyait, lui, plutôt la vie en bleu, surtout dans son stade où le club alsacien était invaincu depuis trois rencontres de Ligue 1, les deux équipes se sont neutralisées samedi à la Meinau.

L’inévitable Lebo Mothiba avait permis au Racing d’ouvrir la marque (51e) et ainsi de concrétiser sur le panneau d’affichage sa domination dans le jeu. Toulouse ne pouvait espérer revenir que sur coup de pied arrêté. Après une faute de Nuno Da Costa à l’entrée de la surface bleue, les Violets s’en sont remis à leur capitaine Max Gradel qui a donc égalisé à la 72e grâce à un coup franc tout doux.

La possession pour Strasbourg, deux grosses occasions pour Toulouse

La première mi-temps, déjà, fut bleue. A la pause, les statistiques affichaient 70% de possession pour le Racing, dont les nombreuses offensives (20 centres à 2) ont rarement abouti. Il y a d’ailleurs eu peu de tirs de la part des deux équipes, encore moins de tirs cadrés.

Casanova il nous régale ce soir avec son 5-5-0 et 10% de possession de balle #RCSATFC #rcstfc — Seiya (@BBourdu) November 3, 2018

Alors oui, elle fut bleue cette première période, mais elle a quand même viré au violet. Pendant quelques minutes. Oui, les Toulousains ont été très proches d’ouvrir le score. Par une magnifique tentative de lob de Manu Garcia, repoussée du bout des doigts par le gardien Matz Sels (23e), puis dans la foulée, à la suite d’un cafouillage, le tir de Christopher Jullien a trouvé la barre.

« On savait qu’il ne fallait pas faire la moindre erreur »

Le Racing a ouvert le score, le Racing a eu la possession, mais le Racing a partagé les points à l’issue de la rencontre. Alors forcément « c’est frustrant », dixit le Strasbourgeois Benjamin Corgnet : « On aurait dû dérouler et marquer ce deuxième (but). Je pense que c’était un match haché, il n’y avait aucun espace. On n’était pas à l’abri d’un retour et c’est ce qu’il s’est passé. Ils ont des joueurs qui ont de la qualité, on savait qu’il ne fallait pas faire la moindre erreur. »

Une erreur, notamment, à l’entrée de la surface qui amène le but toulousain. Et qui permet au Téfécé de stopper sa série de défaite. Quant au Racing, ce résultat lui permet de continuer celle de son invincibilité.