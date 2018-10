Tournoi de Bercy: «C’est juste une douleur, mais ça pourrait devenir une blessure », Nadal déclare forfait une heure avant son match

Federer et Nadal en même temps à Bercy sans qu’il y en ait un des deux qui couine ? Toujours pas pour cette année. L’Espagnol, qui avait prévu de faire son retour après plusieurs semaines d’absence​ à cause d’un genou en compote, a finalement décidé de déclarer forfait à une heure de son match contre Verdasco. La raison ? « Une douleur aux abdominaux » à chaque fois qu’il sert, une douleur qui n’est pas encore une blessure mais qui risquait d’en devenir une à la longue.

« J’aurais peut-être pu jouer aujourd’hui, mais je suis venu pour gagner le tournoi, et mes abdos n’auraient jamais tenu jusqu’à dimanche. Ça n’aurait été bon pour personne que j’aille sur le cours en sachant que je ne pourrais pas aller au bout. Le docteur m’a recommandé de me préserver ». Un petit message indirect à ce bon Milos Raonic, qui a pris un malin plaisir à sortir Tsonga mardi soir en bûcheronnant pendant trois heures pour se retirer avant de jouer Rodgeur le lendemain. Une décision frustrante pour tout le monde, mais surtout pour le Majorquin, trahi toute la saison par son physique.

🚨BREAKING NEWS🚨@RafaelNadal has withdrawn from the #RolexParisMasters ahead of his match against Verdasco. pic.twitter.com/aWRWiNOLH2