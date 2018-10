Manchester United: Pour Matic, Anthony Martial «ne comprend pas à quel point il est bon»

A gauche, Nemanja Matic — Alain GROSCLAUDE / AFP

Anthony Martial va bien, merci pour lui. Auteur de quatre buts au mois d’octobre avec Manchester United, l’attaquant français est l’homme fort du moment à Old Trafford. Et ça n’a pas échappé au taulier Nemanja Matic​.

« Martial est un grand joueur et il doit comprendre ça, déclare le milieu de Manchester United. Il a besoin de plus de confiance. Il est toujours jeune et je pense que s’il continue à marquer au prochain match il aura ça. S’il atteint le meilleur niveau, il peut être un des meilleurs joueurs du championnat, c’est sûr. Parfois, je pense qu’il ne comprend pas à quel point il est bon. »

L’international serbe va même plus loin en expliquant ce qu’il ferait s’il avait le talent de son coéquipier. Et c’est marrant. « Si j’avais son habileté avec la balle et si j’étais aussi rapide que lui, je ne ferais de passes à personne et je voudrais marquer à chaque match. » Heureusement, Matic est lent et est un formidable milieu défensif.