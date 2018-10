Manchester United: José Mourinho dit non à un retour au Real et tacle des journalistes espagnols

Glou, glou, glou — Oli SCARFF / AFP

Panique à Madrid. Alors que Julen Lopetegui serait sur le point de se faire virer du Real, les journalistes espagnols lui cherchent un successeur. Qui pourrait être un prédécesseur, en la personne de José Mourinho. Nos confrères ibères ont profité de la conférence de presse d’avant-match entre Manchester United​ et la Juventus (Ligue des champions) mardi, pour voir si le Portugais était intéressé. Une réponse négative les attendait.

« Non, je suis heureux ici. Je serais heureux de voir mon contrat se poursuivre jusqu’à son dernier jour. J’aimerais rester après la fin de mon contrat. »

Une réaction plutôt sobre et courtoise de la part du Special One, qui s’attendait sûrement à ce genre de question venue d’Espagne. Vient ensuite une question sur Cristiano Ronaldo. Celle-là aussi, il l’a sans doute anticipée, mais le ton est déjà plus sec. « C’est l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. C’est aussi simple que ça », répond-il.

« Je ne veux pas parler aux journalistes espagnols »

Puis vient une question sur Paul Pogba, son évolution entre son départ de la Juve et aujourd’hui. Là, José en a un peu marre et se tourne vers l’attaché de presse. « Je n’aime pas cette conférence de presse. Je n’aime pas parler des individualités. Je ne veux pas parler aux journalistes espagnols parce qu’il n’y a que le Real Madrid et Ronaldo qui les intéressent. Cette conférence de presse va dans une autre direction et moi je veux aller dans une autre », a grondé le Mou. Epique.