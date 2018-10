VIDEO. OM-PSG: «On n'est pas ici pour se faire manquer de respect»... Thauvin dézingue un journaliste en zone mixe

Pas content, pas content — Twitter

On ne se moque pas impunément de Florian Thauvin ni de l’Olympique de Marseille un soir de défaite (0-2) lors du clasico contre le Paris Saint-Germain​. Un journaliste l’a appris à ses dépens dimanche soir, alors que le Marseillais était passé devant la presse en zone mixte après la rencontre. Flotov a ainsi fait part de son agacement quand ledit journaliste lui a demandé si l’OM n’était pas un peu « beau perdant » contre le PSG. Réponse cordiale (« non, on est pas des beaux perdants »), puis incendiaire. Sortez le popcorn.

#Thauvin très en colère en conférence de presse après une question d’un journaliste de @Qofficiel « je n’apprécie pas votre question. On n’est pas ici pour se faire manquer de respect » #OMPSG @RMCsport pic.twitter.com/b84SkYWifU — Julien Planelles (@JPlanelles_) October 28, 2018

« Je vais même vous dire que je n’apprécie pas votre question. Je vais passer à autre chose. On n’est pas ici pour se faire manquer de respect », a-t-il lancé froidement. Ouch.